Polis şiddeti ABD’yi ayağa kaldırdı

ABD'nin Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un ICE memurlarını ezmeye çalıştığını ve aracıyla çarptığını öne sürdü. Noem'e tepki gösteren Minnesota Valisi Tim Waltz, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın" dedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de "ICE'nin yaptığı kaos yaratmak. Defolup gitsinler" ifadesini kullandı. Polisleri savunan ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapındaki gösterilerle protesto edildi. Chicago'da 'Irkçı ICE' sloganları atıldı. New York, Washington ve Seattle'da da "ICE kentimizi terk et, defol" pankartları taşındı.