Politico’dan Türkiye’nin diplomasisine övgü: Anlaşmalar Erdoğan sayesinde yapıldı

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Rusya- Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rolden övgüyle bahsetti. Haberde 24 Şubat'tan beri süren savaş masaya yatırıldı.Siyaset bilimci Nathalie Tocci tarafından kaleme alınan makalede, 'gelinen noktada ülkelerin kaybeden tarafta olmak istemediği' belirtildi. Birçok ülkenin savaşın gidişatına göre tutum değiştirdiği kaydedilen makalede, arabulucu konumunda kalan tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yapıldı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş sırasında hayata geçen iki önemli anlaşma ki rolüne dikkat çekildi. Küresel ölçekte öneme sahip tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığını belirtilen yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede, Ankara'nın hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım dahil tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediği hatırlatıldı. Buna rağmen Moskova ile açık hatların korunmasına dikkat çekildi.Ukrayna savaşında Rusya'ya destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov son açıklamasıyla tepki çekti. Kadirov "Liman yenilgisinin ardından Rusya düşük kapasiteli nükleer silah kullanmayı düşünmeli" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın geçtiğimiz günlerde ilhak ettiği dört bölgeden biri olan Donetsk'teki stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden tamamen temizlendiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi" açıklamasını yapmıştı.