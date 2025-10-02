Polonya Başbakanı Tusk: "Rusya’yı yenebiliriz"

Başbakan Tusk, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 7'nci zirvesi kapsamında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir panelde konuştu. Zirve kapsamında düzenlenen panele İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da katıldı.

BELARUS SINIRINDA PROVOKASYONLAR

Polonya'nın Belarus sınırında her gün provokasyonlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Tusk, "Günde 100'den fazla yasa dışı geçiş girişimi oluyor. Askerlerimize saldırılar da var, kayıplarımız da oldu. Bu artık günlük rutinimiz." diye konuştu.

"BU SADECE UKRAYNA'NIN SAVAŞI DEĞİL"

Rus saldırılarının tüm Batı'yı hedef aldığını belirten Tusk, "Ukrayna cephe hattında olabilir ama aslında saldırılar hepimize yöneliyor. 'Bu bizim savaşımız değil' diyenler yanılıyor. Hepimiz hedefiz." ifadelerini kullandı.

Tusk, Ukrayna'nın yenilmesi halinde bunun Avrupa için son derece ağır sonuçlar doğuracağını kaydetti.

"Biz onlardan çok daha büyüğüz, daha zenginiz, daha teknolojik üstünlüğe sahibiz. Yeterince kararlı olursak kazanabiliriz." dedi.