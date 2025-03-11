Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.
Görüşmelerde, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirileceği, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi