Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye’ye ziyarette bulunacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Görüşmelerde, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirileceği, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi