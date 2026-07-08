Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki: ABD, NATO'nun ana unsuru

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Nawrocki, "ABD, NATO'nun ana unsurudur. Transatlantik ilişkilerin sağlamlaştırılması için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki: ABD, NATO’nun ana unsuru
İHA

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

NATO ile ilgili soru üzerine Nawrocki, "Buraya ilişkileri sağlamlaştırmak için geldik. Başkan Erdoğan, Polonya'nın yakın bir dostudur. NATO sınırlarını Polonya askeriyle koruyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile ilgili soru üzerine de Nawrocki, "ABD, NATO'nun ana unsurudur. Transatlantik ilişkilerin sağlamlaştırılması için önemlidir" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!