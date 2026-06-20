Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki: Zelenskiy’e verilen Polonya’nın en yüksek devlet nişanı geri alındı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonyalıları öldüren Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA) adını bir askeri birliğe verme kararı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı Beyaz Kartal'ın geri alınmasına karar verildiğini ifade etti.

"SADECE TARİHİ HAFIZAMIZA ZARAR VERMEKLE KALMIYOR, GÜVENİ DE ZEDELİYOR"

Cumhurbaşkanı Nawrocki, "Polonya toplumunun ezici çoğunluğu için UPA, her şeyden önce İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşlarına karşı işlenen vahşi suçlardan sorumlu bir oluşum olarak görülmektedir. Bu nedenle Ukrayna yetkililerinin UPA'yı yüceltme kararı sadece rezalet değil, aynı zamanda anlaşılmaz ve son derece hayal kırıklığıdır. Bu durum sadece tarihi hafızamıza zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda yıllar içinde ve son aylarda inşa edilen güveni de zedeliyor" dedi.

Rusya'nın 2022'de başlattığı savaşın ardından ülkeye kabul edilen yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi işaret eden Nawrocki, "Polonyalılar sınırlarını, evlerini ve kalplerini milyonlarca Ukraynalıya açtı. Ukrayna'nın Avrupa'ya doğru ilerlemesi, kendi tarihinin zorlu bölümleriyle dürüstçe yüzleşmesini de gerektiriyor. Birleşik bir Avrupa, totalitarizmin ve şiddet kültünün reddi üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler herkes için geçerli olmalıdır. Bunu anlamayanların Avrupa Birliği'nde yeri olamaz ve Polonya buna kesinlikle izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Nawrocki ayrıca, "Bu noktada şunu vurgulamak isterim: Bu karar Ukrayna halkına karşı alınmış bir karar değildir. Polonya güvenlik politikasının stratejik yönünde bir değişiklik anlamına da gelmemektedir" diye konuştu.

Ukrayna, AB üyesi olmak istiyor ve bu hafta Lüksemburg'da üyelik müzakerelerinin ilk aşamasına katılmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör