Haberler

Dünya Haberleri

Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya’nın bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz”

Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya’nın bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz”

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Polonya'nın başkenti Varşova'da ortak basın toplantısı düzenledi. ”Polonya topraklarında olası provokasyonlara ilişkin "Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz.” diyen Sikorski, “Bunu bildiğimizi açıkça söyleyerek, onları bu girişimlerden etkili şekilde caydırmak istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 19:19

Polonya medyasındaki haberlere göre, Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Polonya ve Fransa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü savunan Sikorski, "Moskova'nın kritik altyapıyı hedef aldığını, kundaklama ve demiryollarına yönelik sabotajlar düzenlediğini, Putin'in muhaliflerini öldürmek amacıyla ölüm timleri gönderdiğini" öne sürdü. Sikorski, "Wagner Grubu'nun, Afrika'da müttefik hedeflere saldırdığını ve Rusya'nın İslam karşıtı duyguları körüklemek amacıyla domuz başlarının kullanıldığı provokasyonlar gerçekleştirdiğini" iddia etti.

"RUSLARIN BİR ŞEYLER PLANLADIĞINA DAİR GÜVENİLİR BİLGİLERE SAHİBİZ" Polonya topraklarında olası provokasyonlara ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Sikorski, "Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz. Bunu bildiğimizi açıkça söyleyerek, onları bu girişimlerden etkili şekilde caydırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.