Polonya: “MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna’ya bağışlayacak, karşılığında ise dron ve füze alacağız”

Başkanlık açıklamada, uçakların devri konusunda uçakların kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve Polonya tarafından modernize edilme perspektifinin bulunmamasıyla ilgili olduğu belirtilirken "Uçakların bağışı, Ukrayna'yı desteklemeye yönelik müttefik politikaların ve NATO'nun doğu kanadının güvenliğinin korunması çabalarının bir parçası olacaktır. Hizmetten çekilecek MiG-29 uçaklarının görevleri F-16 ve FA-50 uçakları tarafından yerine getirilecektir." ifadelerine yer verildi.

VARŞOVA–KİEV HATTINDA 'TEKNOLOJİ TAKASI' GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Açıklamada, uçakların bağışlanmasına karşın Ukrayna'dan dron ve füze teknolojilerinin sağlanması konusunda yoğun müzakerelerin sürdüğü vurgulandı. Polonya, bu adımla hem savunma sanayinde yeni yetkinlikler kazanmayı hem de ortak geliştirme projelerine kapı aralamayı hedefliyor.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterinde halihazırda yaklaşık 40 MiG-29 savaş uçağı bulunuyor. Ukrayna, 2022'de Rusya ile başlayan savaşın ardından Polonya'dan 14 ve Slovakya'dan 13 MiG-29 savaş uçağı almıştı.