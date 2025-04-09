Polonya ve Estonya’dan NATO’ya bütçe çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, NATO müttefiklerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 3'ünün savunma bütçesine ayrılması gerektiğini belirterek bu ülkelere, savunma alanındaki harcamalarını artırma çağrısı yaptı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, üç günlük resmi ziyareti kapsamında Estonya'da bulunan Duda ile Karis, düzenledikleri ortak basın toplantısında savunma harcamaları üzerine konuştu.

NATO müttefiklerinin GSYH'lerinin en az yüzde 3'ünü savunma harcamalarına ayırması gerektiğini vurgulayan liderler, ortaklara savunma bütçelerini artırma çağrısında bulundu.

Avrupa ülkelerinin savunma alanında gelişmesinin önemine dikkati çeken Duda, "Rus emperyalizminin" Avrupa için tehdit oluşturduğunu belirterek NATO üyelerini "Rusya kaynaklı güvenlik endişelerine" karşı uyardı.

Karis de ülkesinin GSYH'sinin yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmayı hedeflediğini aktararak "Bu, sembolik bir hareket değil, NATO'nun savunma planlarıyla uyumlu gerekli bir adım. Kendimizi savunma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.