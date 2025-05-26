Polonya’da araba yarışında dehşet: Pistte korku dolu anlar yaşandı
Polonya’da düzenlenen yarışta bir araba seyircilerin arasına daldı. Kaza sonucu 18 kişi yaralandı.
Polonya'da Krosno Havaalanı'da düzenlenen araba yarışında, 27 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına girdi.
Kazada 4'ü ağır, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildiği belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.