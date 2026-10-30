Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...
Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Senegal'e resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İspanya semalarında bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise haberi almasının ardından ülkeye dönme kararı aldı. Muhalefetin sokak çağrısıyla bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı.
MAHKEMEDEN "KANUNA AYKIRI" AÇIKLAMASI
Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.
DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILACAK
Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu.