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Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Senegal'e resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İspanya semalarında bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise haberi almasının ardından ülkeye dönme kararı aldı. Muhalefetin sokak çağrısıyla bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya’da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...
İHA
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Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı.

Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...

MAHKEMEDEN "KANUNA AYKIRI" AÇIKLAMASI

Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.

Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILACAK

Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu.

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Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...

POLONYA CUMHURBAŞKANI ACİL YURDA DÖNME KARARI ALDI

Yarın Senegal'de resmi temaslarda bulunacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı.

Polonya'da darbe girişimi iddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı açığa alındı! Muhalefetten halka sokak çağrısı yapıldı...

MUHALEFETTEN HALKA SOKAK ÇAĞRISI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski'nin görevden alınması kararı, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca muhalefet partisi halkı sokağa çağırarak demokrasi çağrıısnda bulundu.

MAHKEME BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

iS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski başta olmak üzere parti yöneticileri ve bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ANAYASA MAHKEMESİ #POLONYA

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