Polonya’da gece alkol satışı yasaklanacak
Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm, ülke genelinde gece saatlerinde alkol satışını ve tüm alkollü içeceklerin reklam ve tanıtımını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Polonya'nın kamu yayıncısı TVP'nin haberine göre, bar ve restoran gibi işletmelere tanınan istisnalar dışında, ülke genelinde saat 22.00 ile 06.00 arasında alkol satışını yasaklayan yasa tasarısı Sejm'de görüşüldü. Yapılan oylamada yasa tasarısı 400 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken, 29 milletvekili tasarıya karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı.
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