Polonya’da gece alkol satışı yasaklandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, gece saatlerinde mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışını yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi. Daha önce Varşova'nın iki merkezi ilçesinde uygulanan gece alkol satış yasağı tüm şehre genişletildi. Kentte yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında mağaza ve akaryakıt istasyonlarında alkol satışı yapılmayacak. Varşova Belediyesi, konuya ilişkin düzenlenen kamuoyu istişarelerine yaklaşık 9 bin kişinin katıldığını ve katılımcıların yüzde 80'den fazlasının kısıtlamaların getirilmesini desteklediğini açıkladı.

BELLİ YERLERDE SERBEST

Açıklamada, "En sık dile getirilen gerekçeler güvenlik, gece saatlerinde sessizliğin korunması ve kamu düzenini bozan olayların azaltılması oldu" ifadesi kullanıldı. Söz konusu yasak restoran, kafe ve Varşova Chopin Havalimanı'nı kapsamıyor. Varşova'da kamuya açık yerlerde alkol tüketimi sadece belirli alanlarda yapılabiliyor.