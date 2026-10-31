Polonya’da gergin gece! Yargı krizi kaosa dönüştü
Polonya'da Anayasa Mahkemesi polis ablukasına alınırken Senegal'e gitmek için uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ziyareti iptal edip ülkesine geri dönme kararı verdi. Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, Mahkeme Başkanı Bogdan Swiczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanırken mahkeme binası polis ablukasına alındı.
Cumhurbaşkanı Nawrocki, X sosyal medya platformundan "Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı. Nawrocki'nin uçağı İspanya hava sahasından geri dönerek Polonya'ya yöneldi.
Cumhurbaşkanı Nawrocki, X sosyal medya platformundan "Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı. Nawrocki'nin uçağı İspanya hava sahasından geri dönerek Polonya'ya yöneldi.