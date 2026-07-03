Polonya’da rekor sıcaklıklar: 70 kişi boğularak öldü

Polonya polisinin sitesinde yer alan ön verilere göre, 28 Haziran'da 40,5 derece ile ülkede tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı ve aynı gün ülkede 17 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL 292 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülke genelinde haziran ayından bu yana toplam 70 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Polonya'da geçen yıl 292 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, yaz tatilinin başlamasıyla vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör