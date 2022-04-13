Polonya’da Rus diplomat krizi! Resmen el konuldu

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Rusya'nın diplomatik misyonlukları tarafından uzun yıllar kullanılan bir yerleşkeye el koyulduğunu açıkladı. Varşova halkı arasında 'Casus Şehri' olarak bilinen yerleşkenin, Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verileceği açıklandı.

ENVANTER ÇIKARILIYOR

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Pazartesi günü Sobieskiego 100 adresindeki yerleşkenin önünden yaptığı basın açıklamasında yerleşkeye el koyduklarını ve binaların içindeki her odanın kayıt altına alınıp envanter çıkartılmaya başlandığını belirtti. Trzaskowski bir çok özel inşaat firmasının kendilerine başvurarak binaların yenilenmesi için başvurduğunu sözlerine ekledi.