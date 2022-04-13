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Giriş Tarihi: 13.4.2022 14:31

Polonya'da Rus diplomat krizi! Resmen el konuldu

DHA
Polonya’da Rus diplomat krizi! Resmen el konuldu

Polonya'nın başkenti Varşova'da, savaştan kaçan Ukraynalılar için sıra dışı bir karar verildi. Varşova Belediyesi, Rus diplomatların kullandığı yerleşkeye el koyduğunu ve bu alanın Ukraynalı sığınmacılar tarafından kullanılacağını açıkladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Rusya'nın diplomatik misyonlukları tarafından uzun yıllar kullanılan bir yerleşkeye el koyulduğunu açıkladı. Varşova halkı arasında 'Casus Şehri' olarak bilinen yerleşkenin, Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verileceği açıklandı.

ENVANTER ÇIKARILIYOR

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Pazartesi günü Sobieskiego 100 adresindeki yerleşkenin önünden yaptığı basın açıklamasında yerleşkeye el koyduklarını ve binaların içindeki her odanın kayıt altına alınıp envanter çıkartılmaya başlandığını belirtti. Trzaskowski bir çok özel inşaat firmasının kendilerine başvurarak binaların yenilenmesi için başvurduğunu sözlerine ekledi.

Varşova sakinleri tarafından 'Casus Şehri' olarak adlandırılan yerleşkenin yenilenmesinin ardından binaların, Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verileceği vurgulandı. Belediye Başkanı açıklamasında her odanın boşlatılırken harabeye döndüğünü belirterek asansörlerin elektrik kablolarının kesik olduğunu ifade etti.

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Polonya'da Rus diplomat krizi! Resmen el konuldu
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