Polonya’da seçim günü: Yeni cumhurbaşkanı için kıran kırana yarış başladı

Polonya'daki 28 milyon 943 bin 594 kayıtlı seçmen için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Polonya Devlet Seçim Komisyonu Başkanı Sylwester Marciniak yurt çapında kurulan sandık sayısının 32 bin 143 olduğunu, oy verme işlemlerinin şu an için sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı.