Polonya’da tramvay kazası: 2’si ağır, 35 yaralı!

Polonya'nın Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 2’si ağır olmak üzere 35 kişi yaralanırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

İHA

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi. Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvaya arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı. Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu ise çevre hastanelere kaldırıldı. Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.