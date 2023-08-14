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Giriş Tarihi: 14.8.2023 10:54

Polonya’da Wagner’e destek artıyor

Rus hükümetiyle yaşadığı krizin ardından Belarus’a giden paralı asker grubu Wagner’e destek Polonya’da da artıyor. Son olarak Polonya’da iki kişinin Wagner’e destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları bildirildi.

AA
Polonya’da Wagner’e destek artıyor

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya İç Güvenlik Teşkilatının (ABW), polisle birlikte hareket ederek Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki Rus vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Kaminski, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda ülkenin güvenlik durumuna dair güncel bilgileri paylaştı.

Ülkede iç güvenliğin önemine değinen Kaminski, "Polisle birlikte çalışan ABW, Krakow ve Varşova'da Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin propaganda materyallerini dağıtan iki Rus vatandaşını tespit etti ve gözaltına aldı." ifadesini kullandı.

Bakan Kaminski, söz konusu iki kişinin diğer eylemlerin yanı sıra casuslukla da suçlandığını duyurdu.

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Polonya’da Wagner’e destek artıyor
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