Polonya’daki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti: 2 günlük ulusal yas ilan edildi

Polonya basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin ülkede ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gece yarısından itibaren başlayan ulusal yas kapsamında devlet bayrakları yarıya indirildi. İnternet siteleri logolarına siyah kurdeleler ekleyerek renklerini daha sade tonlara dönüştürürken, radyo ve televizyon kanalları yayın akışlarında değişiklik yaptı. Eğlence etkinlikleri de iptal edildi.

Polonya genelinde ilan edilen ulusal yas, 9 Kasım gece yarısına kadar sürecek.

NE OLMUŞTU

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı. Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Silahlı saldırının ardından, saldırganın evinde aile üyelerinden olabileceği değerlendirilen 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör