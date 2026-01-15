Polonya’dan Grönland Mesajı: “Asker göndermeyeceğiz, bu dünyanın sonu olur”

Polonya kamu yayıncısı TVP World'e konuşan Başbakan Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Grönland'daki askeri varlığını artırıp artırmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Tusk, Polonya'nın diğer bazı Avrupa ülkelerinin aksine Grönland'a asker göndermeyi planlamadığını net ifadelerle dile getirdi.

Tusk, ABD'nin Grönland'ı zorla ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin Batı dünyasının güvenlik mimarisini temelden sarsacağını vurguladı.

"NATO İÇİNDE ÇATIŞMA FELAKET OLUR"

Başbakan Tusk, açıklamasında sert bir uyarıda bulunarak, "Bir NATO üyesinin, özellikle ABD'nin, başka bir NATO üyesinin topraklarını ele geçirmeye yönelik bir çatışmaya girmesi ya da böyle bir teşebbüste bulunması, onlarca yıldır güvenliğimizi garanti eden düzenin ve bildiğimiz dünyanın sonu olur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin olası askeri müdahalesini "bizim açımızdan bir felaket" olarak tanımlayan Tusk, NATO'ya dayalı dünya düzeninin komünizmden terörizme kadar uzanan kötülük güçlerini dizginlediğini aktardı.

Tusk, "medeniyetimizin temeli" olarak nitelendirdiği transatlantik ilişkilerin çökmesi halinde, Avrupa'nın "Batı projesine sadık kalan" ortaklarla yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek zorunda kalacağını vurguladı.

Hiçbir senaryonun dışlanamayacağını kaydeden Tusk, "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan Trump yönetiminin bugüne kadarki eylemleri dikkate alındığında, her senaryo mümkündür." dedi.