Polonya’dan İran kararı: ‘Asker göndermeyeceğiz’

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklere yönelik çağrıları sonrası yaptığı açıklamada, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor" dedi.

NATO VURGUSU

Polonya'nın NATO çerçevesinde farklı sorumlulukları bulunduğunu belirten Tusk, müttefiklerin bu durumu anladığını ifade etti.

ÖNCELİK BALTIK GÜVENLİĞİ

"Bu durum kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz için geçerli. Elimizde bulunan imkanlar Baltık'ın güvenliğine hizmet etmelidir." diyen Tusk, ABD dahil müttefiklerin bunu çok iyi anladığını ve endişe için bir neden olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.