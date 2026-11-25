Polonya’dan NATO’ya Rus füzeleri tepkisi! “Yeterli kararlılık yok”
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Rusya ile savaş halinde olmadığını ve NATO üyesi ülkelerden hiçbirinin böyle bir durum ilan etmediğini aktaran Kosiniak-Kamysz, Rus füzelerinin Ukrayna hava sahasındayken NATO ülkelerince vurulmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü ancak müttefik ülkeler arasında bu adım için yeterli hazırlık ve kararlılık bulunmadığını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, RMF FM radyosuna verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Polonyalı pilotların ülke hava sahasına giren nesneleri vurma yetkisine sahip olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, bu konuda emirlerin birkaç kez verildiğini, pilotların gerekli imkan ve izne sahip olmaları halinde silah kullanabileceklerini söyledi.
Polonya'nın Rusya ile savaş halinde olmadığını ve NATO üyesi ülkelerden hiçbirinin böyle bir durum ilan etmediğini aktaran Kosiniak-Kamysz, mevcut koşulların operasyonel açıdan farklı kurallar gerektirdiğini dile getirdi. Rus füze ve İHA'larının Ukrayna hava sahasındayken vurulması gerekip gerekmediğine ilişkin tartışmaların sürdüğünü ifade eden Kosiniak-Kamysz, bu tür adımlar için müttefik ülkeler arasında yeterli hazırlık ve kararlılık görmediğini vurguladı.
Kosiniak-Kamysz, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin önemine dikkati çekerek, bu destek olmadan Ukrayna'nın ayakta kalamayacağını kaydetti. Polonya sınırına yakın bölgelerde dolaşan füzelerin ülkeyi tehdit ettiğini ve Polonya hava sahasından da geçebileceğini aktaran Kosiniak-Kamysz, Ukrayna'nın bu füzelerin tamamını düşüremediğini ancak kendi topraklarındaki her füzeye karşı mücadele ettiklerini söyledi. Kosiniak-Kamysz, ülkesinde kalıcı bir ABD askeri üssü kurulmasına ilişkin kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiğini, pozitif karar verilmesi durumunda üssün Polonya'nın batısında kurulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.