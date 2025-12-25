Polonya’dan Rus uçağına Baltık’ta müdahale

Polonya ordusundan yapılan açıklamada, "Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi uluslararası sularında Rusya'ya ait bir keşif uçağını tespit etti ve sorumluluk alanlarından çıkarttı. Uçak, Polonya hava sahası sınırlarına yakın uçuyordu" denildi.

Açıklamada ayrıca gece saatlerinde Belarus yönünden Polonya hava sahasına bazı nesnelerin girdiğinin gözlemlendiği aktarıldı. Yapılan incelemelerde bu nesnelerin, rüzgarın yönü ve hızına bağlı olarak hareket eden kaçak balonlar olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

SİVİL UÇUŞLARA GEÇİCİ KISITLAMA

Güvenlik önlemleri kapsamında Belarus sınırındaki Podlaskie bölgesi üzerindeki hava sahasının bir bölümünün sivil hava trafiğine geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, Eylül ayında 3 Rus askeri uçağının Estonya hava sahasını 12 dakika ihlal etmesinin ve Polonya hava sahasına 20'den fazla dronun girmesinin ardından, muhtemel hava sahası ihlallerine karşı yüksek alarma geçmişti.