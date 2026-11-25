Polonya Dışişleri Bakanlığı 20 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'nın batısına düzenlediği saldırılar sırasında Polonya hava sahasını ihlal ederek Nowy Lipowiec, Rudnik, Molodycz yerleşim yerlerine düşen 3 adet CH-101 füzesi dolayısıyla Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Gieorgij Michno'yu Bakanlığa çağırarak diplomatik nota verdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior yaptığı açıklamada, Rus Büyükelçi'ye çok sert bir diplomatik nota verildiğini, notada hava sahasının ihlali gibi eylemlere karşı kesin ve kararlı itirazlarını ifade ettiklerini belirtti. Sözcü Wewior hükümetin Rusya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi değerlendirip değerlendirmediği sorusuna ise, "Bizim de Rusya'da büyükelçimiz bulunuyor. Bu nedenle çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler konusunda temkinli olunmasını tavsiye ederim. Böylesi bir durumda soğukkanlı davranmak, devletimize zarar verecek herhangi bir söylemin içine çekilmemek büyük önem taşıyor. Görevimiz gerilimi tırmandırmak değil, güvenliği sağlamak" dedi.



"RUSYA'YA AİT OLDUĞUNA DAİR BUGÜNE KADAR KANIT SUNULMADI"

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Michno ise Polonya Dışişleri Bakanlığı'na girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, füzelerin Rusya kaynaklı olduğu iddialarını reddetti. Büyükelçi Michno, 9 dakika kaldığı bakanlık binasından ayrılırken ise kısa bir yazılı açıklama okudu. Geçtiğimiz hafta Polonya'ya düştüğü belirtilen söz konusu füzelerin kökenine ilişkin bugüne kadar ikna edici ve doğrulanabilir hiçbir kanıt sunulmadığını belirten Michno, "Rusya'nın siyasallaştırılmış değerlendirmeler ve hiçbir dayanağı olmayan varsayımlar aracılığıyla sorumlu tutma girişimine tanık olmaktayız" ifadelerini kullandı. Büyükelçi ayrıca Polonya'yı yabancı düşmanlığı yapmak ve Rusya karşıtı duyguları körüklemekle suçladı.