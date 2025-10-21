Polonya’dan Rusya’ya sert uyarı: “Hava sahamızı kullanmayın”
Polonya, ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan’da yapılması planlanan zirveye katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ülkenin hava sahasını kullanmaması konusunda uyarıda bulundu.
Varşova yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı bulunan Putin'in Polonya üzerinden geçmesi halinde yasal süreçlerin devreye girebileceğini hatırlattı.
"PUTİN'İN UÇAĞINI ESKORT ETMEYECEĞİMİZİN GARANTİSİ YOK"
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Bağımsız bir Polonya mahkemesinin, şüpheliyi Lahey'deki mahkemeye teslim etmek için hükümete böyle bir uçağı eskort etmesini emretmeyeceğini garanti edemem."
Sikorski, Rusya'nın bu riski bildiğini düşündüğünü belirterek, "Bu nedenle Putin'in uçağı farklı bir rota kullanacaktır," dedi.
"MACARİSTAN, KENDİNİ BATI İLE RUSYA ARASINDA KONUMLANDIRIYOR"
Sikorski, Macaristan'ın Putin'i Budapeşte'deki zirveye davet etmesini de sert sözlerle eleştirdi.
"Bu durum, Macaristan'ın kendisini Batı'nın bir parçası olarak değil, Batı ile Rusya arasında bir yerde konumlandırdığını gösteriyor," ifadelerini kullandı.
Polonyalı Bakan ayrıca, Putin'in Türkiye, Karadağ ve Sırbistan hava sahalarını kullanarak Macaristan'a ulaşabileceğini söyledi.
PUTİN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VAR
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2023 yılında Putin hakkında, Ukrayna'dan yüzlerce çocuğun yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesi suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı. Mahkemenin kararına göre, Putin'in UCM'ye üye bir ülkenin topraklarına girmesi durumunda, o ülkenin yetkilileri tutuklama yükümlülüğü taşıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ara buluculuk girişimi kapsamında Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi planladığını duyurdu.