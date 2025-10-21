Polonya’dan Rusya’ya sert uyarı: “Hava sahamızı kullanmayın”

Varşova yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı bulunan Putin'in Polonya üzerinden geçmesi halinde yasal süreçlerin devreye girebileceğini hatırlattı.

"PUTİN'İN UÇAĞINI ESKORT ETMEYECEĞİMİZİN GARANTİSİ YOK"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Bağımsız bir Polonya mahkemesinin, şüpheliyi Lahey'deki mahkemeye teslim etmek için hükümete böyle bir uçağı eskort etmesini emretmeyeceğini garanti edemem."

Sikorski, Rusya'nın bu riski bildiğini düşündüğünü belirterek, "Bu nedenle Putin'in uçağı farklı bir rota kullanacaktır," dedi.