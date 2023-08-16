Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Polonya’dan şok suçlama! ‘Hiçbir şüphemiz yok’
Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:20

Polonya’dan şok suçlama! ‘Hiçbir şüphemiz yok’

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Belarus sınırından Polonya topraklarını hedef alan saldırılar olduğunu söyledi. Duda saldırılarda Rusya’nın dahli olduğunu belirtti.

AA
Polonya’dan şok suçlama! ‘Hiçbir şüphemiz yok’

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya sınırlarının Belarus tarafından hibrit şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Bunun Rusya ile işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok." dedi.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le Varşova'da bir araya gelen Duda, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Duda, görüşmede güvenlik, ekonomi, enerji ve altyapı konularının ele alındığını aktardı.

Görüşmenin en önemli konusunun Ukrayna-Rusya Savaşı ve Belarus'un Polonya sınırına yönelik hibrit saldırı tehdidi olduğunu belirten Duda, "Polonya sınırlarının Belarus tarafından hibrit bir şekilde saldırıya uğraması gibi bir sorun var ve bunun Rusya ile işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Duda, toplantıda Ukrayna'ya verilen destek ve işbirliği, son NATO zirvesinin sonuçları ve ikili askeri işbirliğinin de görüşüldüğünü ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polonya’dan şok suçlama! ‘Hiçbir şüphemiz yok’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA