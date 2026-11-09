Polonyalı saldırgan önce ailesini katletmiş
Polonya'nın Krakov kentinde önceki gün 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 2 günlük ulusal yas ilan edilirken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın Krakow'a 200 kilometre uzaklıktaki Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde de 3 ceset bulundu. Bunların, şüphelinin 53 yaşındaki babası, 52 yaşındaki annesi ve 21 yaşındaki kız kardeşi olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan saldırganın tek başına hareket ettiği, "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceği ve bunun araştırıldığı belirtildi. Polis tarafından vurulan saldırgan hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan Türkiye, terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.