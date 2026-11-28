Polonya’nın gözü Ankara ile işbirliğınde
Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Türkiye ile savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini belirtti. Temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Sobkowiak- Czarnecka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Polonya-Türkiye savunma işbirliğinin görev yaptığı bakanlık için önemli bir konu olduğunu ifade etti. NATO bünyesinde iki ülke askerlerinin birbirlerinin güvenliğine destek verdiğini kaydeden Sobkowiak-Czarnecka, işbirliğinin bir sonraki aşamasını Polonyalı ve Türk mühendislerin birlikte şekillendirmesini istediğini belirtti.
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