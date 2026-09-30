Polonya’nın rol modeli Türkiye

Ukrayna'daki savaşla birlikte savunmaya ayırdığı bütçeyi hızla artıran ve Avrupa Birliği (AB) içinde en büyük orduya sahip üye ülke olmayı hedefleyen Polonya, savunma sanayiinde yerlilik oranının yükseltilmesi ve kendi kendine yeterlillik açısından Türkiye'yi model almak istiyor. Mevcut halde Polonya, NATO içinde ABD ve Türkiye'nin ardından en büyük üçüncü ordu konumuna yükseldi. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın Kielce kentinde 8-11 Eylül'de düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO'nun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma sanayiinin gelişiminde Türkiye'yi örnek aldıklarını bildirdi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ GELEBİLİR

Anadolu Ajansı'na konuşan Polonyalı savunma ve jeopolitik analisti Dr. Natalia Adrianna Potera, Türkiye ile Polonya'nın savunma alanındaki işbirliğinin teknoloji ve potansiyel ortak üretim alanlarına yöneldiğini, iki ülke arasında ortak girişim ve ortak üretimler için alan bulunduğunu söyledi. Potera, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı dönüşümün bir benzerini Polonya'nın da gerçekleştirmekte olduğuna değinerek, iki ülke arasında ortak girişim ve ortak üretimler için alan bulunduğunu ifade etti. Potera, Polonya'nın Türkiye ile radarlar, hava savunması, elektronik harp ve insansız hava araçlarına karşı sistemler alanlarında işbirliği yapabileceğini kaydetti.

YUNANİSTAN MEDYASI: HAZIR DEĞİLİZ

YUNANISTAN'DA yayın yapan savunma sitesi Militaire'de, emekli Korgeneral Konstantinos Loukopoulos imzasıyla dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Yazıda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonun artması ihtimali karşısında Atina'nın ne kadar hazırlıklı olduğu sorgulandı. Analizde, "Türkiye'nin gücü ortada" ifadesi kullanılırken "Hazır değiliz" itirafı yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör