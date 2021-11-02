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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:21 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:37

Pompeo'dan Yunan televizyonunda skandal çağrı: F-16 satmayın!

Pompeo’dan Yunan televizyonunda skandal çağrı: F-16 satmayın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen kritik zirvenin ardından Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması geldi. Kritik zirvenin gündem maddelerinden biri olan F-16 görüşmesinin ardından Yunan televizyonuna konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasının yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği kritik zirvenin gündem maddelerinden biri de F-16 satışydı. Başkan Erdoğan zirveye ilişkin yaptığı açıklamada "F-16'lar konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından Yunan televizyonuna konuşan ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan skandal bir çağrı geldi.

SENATÖRLERDEN SONRA BU KEZ DE POMPEO...

ABD'de senatörlerin Biden'a 'Türkiye'ye F-16 satmayın' talepleri her geçen gün biraz daha yoğunlaşırken, benzer bir açıklama ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Yunan televizyonuna konuşan Pompeo, S-400 sebebiyle Türkiye'ye F-35'lerin verilmediği ve CAATSA yaptırımlarının uygulandığını hatırlatarak, Biden yönetiminin ABD yasalarını çiğnemeyeceğine inandığını belirtti. Pompeo Bİden'a şu şekilde seslendi: "Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalı. Yönetimin ABD yasalarına uyacağını umuyorum."

SKANDAL SÖZLER

Türkiye'nin Doğu akdeniz konusunda diyalog çağrılarını görmezden gelen Pompeo, "Hiçbir zaman askeri güç kullanımını desteklemedik. Onları her zaman diyalog masasına çağırdık. İyi NATO müttefikleri, birbirleri için tehdit dili kullanmamalı" diyerek bir skandala daha imza attı.

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Pompeo'dan Yunan televizyonunda skandal çağrı: F-16 satmayın!
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