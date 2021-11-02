Pompeo’dan Yunan televizyonunda skandal çağrı: F-16 satmayın!

SENATÖRLERDEN SONRA BU KEZ DE POMPEO...

ABD'de senatörlerin Biden'a 'Türkiye'ye F-16 satmayın' talepleri her geçen gün biraz daha yoğunlaşırken, benzer bir açıklama ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.