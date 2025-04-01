Popüler cips markasında büyük tehlike! Acil iade çağrısı geldi
Birleşik Krallık’ta satılan cips markası Ruffles Sabor a Jamon Crisps’in içeriğinde beyan edilmeyen gıdaların bulunması büyük bir skandala neden oldu. Perakendeci firma sağlık riski oluşturacağı için ürünün iade edilmesi talebinde bulundu.
Birleşik Krallık'ta, "3D Trading" adlı gıda perakendecisi, müşterilerine cips markası Ruffles Sabor a Jamon Crisps'i yememeye ve mümkün olan en kısa sürede iade etme çağrısında bulundu.
BİRLEŞİK KRALLIK'TA CİPS ALARMI
Firma, cipsin içeriğinde süt ve soya bulunmasına rağmen bu bilgilerin beyan edilmediğini bildirdi. Tüketilmesi halinde alerji sahibi kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.
İngiltere'nin gıda denetleme kuruluşu Gıda Standartları Ajansı'na (FSA) göre, ürün üzerinde süt ve soya içerikleri İngilizce olarak listelenmiyor.
"SAĞLIK İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"
Ajans açıklamasında, "3D Trading, Ruffles Sabor a Jamon Crisps'i geri çağırıyor çünkü etikette İngilizce olarak listelenmeyen süt ve soya içeriyor. Bu, ürünün olası bir sağlık riskine neden olabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
Ulusal Sağlık Hizmeti'ne göre, laktoz intoleransına sahip kişiler ürünü tüketirse mide ağrısı, ishal, kabızlık ve kusma gibi semptomlarla karşılaşabilir.