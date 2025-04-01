Popüler cips markasında büyük tehlike! Acil iade çağrısı geldi

İngiltere'nin gıda denetleme kuruluşu Gıda Standartları Ajansı'na (FSA) göre, ürün üzerinde süt ve soya içerikleri İngilizce olarak listelenmiyor.

Firma, cipsin içeriğinde süt ve soya bulunmasına rağmen bu bilgilerin beyan edilmediğini bildirdi. Tüketilmesi halinde alerji sahibi kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Birleşik Krallık'ta, "3D Trading" adlı gıda perakendecisi, müşterilerine cips markası Ruffles Sabor a Jamon Crisps'i yememeye ve mümkün olan en kısa sürede iade etme çağrısında bulundu.

"SAĞLIK İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Ajans açıklamasında, "3D Trading, Ruffles Sabor a Jamon Crisps'i geri çağırıyor çünkü etikette İngilizce olarak listelenmeyen süt ve soya içeriyor. Bu, ürünün olası bir sağlık riskine neden olabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Ulusal Sağlık Hizmeti'ne göre, laktoz intoleransına sahip kişiler ürünü tüketirse mide ağrısı, ishal, kabızlık ve kusma gibi semptomlarla karşılaşabilir.