Portekiz Cumhurbaşkanı: Avrupa’da bir devrin sonu geliyor

PortekizCumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, siyasi açıdan Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonunun gelmek üzere olduğunu ve derin bir krizle yüzleşmek zorunda kalınacağını savundu. Portekiz Cumhurbaşkanı, "ABD seçimlerinden sonra kim kazanırsa kazansın farklı bir dünya olacak. Rusya veya Güney Afrika, Brezilya, Türkiye'deki yükselen güçlerin konumlanışı da aynı olmayacak. Hindistan da aynı olmayacak. Yeni bir tarihi döngünün başlangıcındayız" değerlendirmesinde bulundu. Rebelo de Sousa, "Bu zamana kadarki sistem, 2. Dünya Savaşı sonrası dönem için, Avrupa'nın geçişi için, 20. ve 21. yüzyıla göre tasarlandı. Ama dijitalleşmeye, enerji değişimine, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, hareketliliğe, gençlerin isteklerine ve de yaşlanmaya uyum sağlayamadı" dedi