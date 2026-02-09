Portekiz yeni cumhurbaşkanını seçti! İkinci turda büyük fark

Portekiz'de on bir milyondan fazla seçmen, iki dönem üst üste görev yaptıktan sonra yeniden aday olamayan Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerine geçecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi verilere göre Seguro oyların yüzde 66,2'sini, aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura da yüzde 33,8'ini aldı.

Bu sonuçlara göre 63 yaşındaki Seguro, Portekiz'in 1974'ten sonra bu zamana kadarki demokrasi tarihinin 8. cumhurbaşkanı oldu.

Başbakan Luis Montenegro, ikinci tur seçimlerini kazanan Antonio Jose Seguro'nun cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Porto'da gazetecilere açıklama yapan Montenegro, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimet almasına rağmen azınlık hükümetinin icraatlarına devam edeceğini, Portekizlilerin istikrar istediğini söyledi.