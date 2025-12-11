Portekiz’de 12 yıl aradan sonra ilk kez genel grev yapıldı: Ulaşım sektörü olumsuz etkilendi

Sendikalar, hükümetin sunduğu çalışma reformunun işten çıkarmaları kolaylaştırdığını, çalışma saatlerini serbestleştirdiğini ve emzirme izni gibi hakları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Havayolu ulaşımında da ciddi olumsuzluklar yaşandı. Air Europa şirketi Portekiz ile bağlantılı tüm uçuşlarını iptal ederken, İberia yüzde 75 oranında azalttığı, TAP Portugal ve diğer hava yolu şirketlerinin de asgari hizmet verdiği ifade edildi.

Portekiz 'de sağ görüşlü azınlık hükümetinin çalışma reformuna tepki gösteren işçi sendikalarının başlattığı 24 saatlik grev özellikle ulaşım sektöründe büyük aksamalara yol açtı. Başkent Lizbon 'da metro çalışmazken, ülke genelinde tren ve otobüs seferleri durduruldu.

"ONURLU BİR YAŞAM HAKKI YOK EDİLİYOR"

Sendikalar, hükümetin sunduğu çalışma reformunun işten çıkarmaları kolaylaştırdığını, çalışma saatlerini sınırsız hale getirdiğini ve emzirme izni gibi temel hakları zayıflattığını savunuyor. CGTP-IN Genel Sekreteri Tiago Oliveira, "Hükümet, istikrarlı ve onurlu bir yaşam hakkını ortadan kaldırmak istiyor." diyerek tepki gösterdi.

HÜKÜMETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimden sonra sağ görüşlü Demokratik İttifak'ın (AD) lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun kurduğu azınlık hükümetinin, ilk kez bir icraatı bu kadar büyük tepki alırken, ülkede muhalefetteki sol görüşlü siyasi partiler de hükümetten çalışma reformunu geri çekmesini talep etti.