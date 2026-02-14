Portekiz’de 13-16 yaşa sosyal medya sınırı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Portekiz'de hükümet çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen yasa tasarısını mecliste onaylanarak komisyona gönderdi. Tasarı mevcut haliyle, 13 yaşın altındakilere sosyal paylaşım ağlarına erişimin tamamen yasaklanmasını, 13-16 yaş aralığına ise ebeveyn veya sınıf öğretmeni izninden sonra yaş doğrulamasının yapılacağı dijital bir anahtar sistemi aracılığıyla kullanım izni verilmesini öngörüyor. Ayrıca, sosyal medya platformlarına sahip olan ve yasaya uymayan şirketlere 2 milyon Euro ceza verilmesi de tasarıda yer alıyor.