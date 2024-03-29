Portekiz’de Başbakan Luis Montenegro hükümet kabinesini açıkladı

Montenegro'nun açıkladığı kabinede, 7'si kadın olmak üzere 17 bakan yer aldı.

Ülkede son 8 yıldır iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) 10 Mart'taki seçimlerin sonucunda ana muhalefete düşmesiyle birlikte iktidara gelen AD, 230 sandalyeli mecliste sadece 80 milletvekiline sahip bulunuyor.

Yeni hükümet 2 Nisan'da yemin ederek görevine başlayacak.

Başbakan Montenegro'nun kuracağı azınlık hükümetinde, eski Avrupa Parlamenteri ve PSD Başkan Yardımcısı Paulo Rangel Dışişleri Bakanı, ekonomist ve PSD'nin eski Meclis Grup Başkanı Joaquim Miranda Sarmento Maliye Bakanı, eski Portekiz Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı Başkanı Pedro Reis Ekonomi Bakanı, Avrupa Parlamenteri olan Joao Nuno Lacerda Teixeira de Melo da Savunma Bakanı olacak.

Mecliste azınlıkta olan AD'nin, 2024 bütçesinin önceki hükümet tarafından kabul edilmesinden dolayı ilk aylarını rahat geçirmesi, Bakanlar Kurulu'ndan çıkartacağı kararnamelerle ülkeyi yönetmesi beklenirken, 2025 başından itibaren çıkarmak isteyeceği yasalarda 3. büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağcı Chega'nın desteğini aramak zorunda kalacağı yorumları yapılıyor.

Portekiz'de 230 sandalyeli Meclis'in dağılımı şu şekilde oluşuyor:

AD 80, PS 78, Chega 50, Liberal Girişim (IL) 8, Sol Blok (BE) 5, Özgür Parti (L) 4, Portekiz Komünist Partisi - Yeşiller ittifakı Üniter Demokratik Koalisyon (CDU) 4, Portekiz Doğa ve Hayvan Koruma Partisi (PAN) 1.