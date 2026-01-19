Portekiz’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilecek

Portekiz Ulusal Seçim Komisyonunun sandıkların yüzde 90'ına göre açıkladığı sonuçlarda muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro yüzde 30,7, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega'nın lideri olan Andre Ventura da yüzde 24,2 ile 11 aday arasında en çok oy oranı elde ederek, ikinci turda yarışmaya hak kazandı.

Seçim sonuçlarını Portekiz basınına değerlendiren Ventura, genele bakıldığında en fazla oyu sağ görüşlü partilerin adaylarının aldığını belirterek, "Seçimi sağ kazandı. Bugünkü seçim sağcıları yönetmekle ilgiliydi yarın ise sağcıları birleştirmekle ilgili olacak. Sosyalizme karşı mücadele şimdi başlayacak. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir sosyalist olmasını önlemek için sağa liderlik etmek gerek." şeklinde konuştu.

PS adına ilk seçim değerlendirmesini yapan milletvekili Jose Luis Carniero ise "Gecenin en büyük kazananı Seguro." diyerek, PS adayına ikinci tur seçimlerde de destek istedi.

Diğer yandan iktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin adayı Luis Marques Mendes sadece yüzde 12 civarında oy aldı.

Yüzde 50'nin üzerine çıkan seçimlere katılım, son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi olması bakımından dikkati çekti.