Portekiz’de erken seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı De Sousa, Başbakan Costa'nın istifasının ardından dün, meclisteki siyasi partilerin liderleriyle görüştükten sonra bugün de Devlet Konseyi'ni acil topladı.

Devlet Konseyi'nin 18 üyesi arasında tam bir uzlaşma olmasa da erken seçime gitme kararı alan De Sousa, ülkenin ekonomik istikrarı için 29 Kasım olarak öngörülen 2024 bütçesinin kabulünü bekleyeceğini ve meclisi daha sonra feshedeceğini açıkladı.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS), istifa eden Costa'nın yerine başka bir adayını başbakan yapıp, yasama sürecinin devam etmesi önerisinde bulunmuştu.