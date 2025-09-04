Portekiz’de füniküler kazası: 15 ölü, 18 yaralı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da turistik Gloria Füniküleri'nin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 16-5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu belirtildi. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor. Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti. Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay" dedi. Ekim 1885'ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto'ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.