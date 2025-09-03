Portekiz’de füniküler kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

PORTEKİZ CUMHURBAŞKANI KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yaptığı açıklamada, trajik kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini umduğunu ifade etti.

Ekim 1885'ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto'ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.