Portekiz’de hükümet güvenoyu alamayarak düştü

Portekiz'de diktatörlük döneminin sona erip 1974'te demokrasinin geri dönüşünden bu yana ikinci kez bir hükümet güvenoyunda düşerken, ilki 48 yıl önce, 1977 yılında olmuştu.

Henüz birinci yılını doldurmayan sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin sebebi, Başbakan Montenegro'nun kendisinin kurduğu ve siyasette aktif olduktan sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği "Spinumviva" adlı bir aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları oldu.

Başbakan Montenegro, ilki 21 Şubat'ta aşırı sağcı Chega, ikincisi 4 Mart'ta Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından sunulan iki gensorunun Meclis'te reddedilmesine rağmen azınlık hükümetinin yaşadığı siyasi krizi atlatabilmek için güvenoyu isteme yoluna gitmişti.

Toplam 230 milletvekilinin olduğu Meclis'te bugün yapılan oylamada 142 "hayır", 88 "evet" oyu ile güvenoyu alamayan hükümet düştü.