Portekiz’de yangın felaketi durdurulamıyor! Ulusal yas ilan edildi

Portekiz, tarihinin en büyük orman yangınlarından dolayı ulusal yas ilan etti. Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Portekiz'de bugüne kadar yanan alanın başkent Lizbon'un 10 kat büyüklüğünde bir alana eşit olduğu belirtiliyor.

Özellikle ülkenin kuzey bölgesini etkileyen ve 120 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül eden yangınlar, gerek yapılan müdahaleler gerekse yağışların başlamasıyla kontrol altına alındı.