Portekiz’deki füniküler kazası ülkeyi sarsmıştı: Facianın nedeni belli oldu

Rapora göre, olayda çelik çekme kablosunun kopması ve bakım hataları belirleyici rol oynadı.

Portekiz 'in başkenti Lizbon 'da geçen ay meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği füniküler kazasına ilişkin ön rapor yayımlandı.

Bu kaza, Lizbon'da son yıllarda yaşanan en ölümcül toplu taşıma felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.