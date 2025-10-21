Portekiz’deki füniküler kazası ülkeyi sarsmıştı: Facianın nedeni belli oldu

Portekiz’de geçtiğimiz ay korkunç bir füniküler kazası meydana gelmişti. 16 kişinin yaşamını yitirdiği facianın nedeni açıklandı.

DHA

Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçen ay meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği füniküler kazasına ilişkin ön rapor yayımlandı.

Rapora göre, olayda çelik çekme kablosunun kopması ve bakım hataları belirleyici rol oynadı.

Bu kaza, Lizbon'da son yıllarda yaşanan en ölümcül toplu taşıma felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.