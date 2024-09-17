Portekiz’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: 7 ölü, 40 yaralı

Portekiz'in Aveiro bölgesinde 3 farklı noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Sivil Koruma Kurumuna göre alevler şu ana kadar 10 bin hektarlık (24 bin 700 dönüm) alanı küle çevirdi. Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes yaptığı açıklamada, 3 itfaiyecinin araçlarının alevler arasında kalması sonucu, 2 kadın ile 1 erkeğin Viseu bölgesinin kuzeyindeki Nelas yakınlarında alevlerle mücadele ettiği sırada, Albergaria-a-Velha belediyesinde ise bir ormancılık kurumunda çalışan 28 yaşındaki bir Brezilyalının alevler arasında kalarak karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini ifade etti. Hafta sonundan bu yana devam eden ve dün şiddetini artıran yangınlarda 33'ü itfaiyeci olmak üzere en az 40 kişi de yaralandı. 3 bin 700'den fazla itfaiyeci, binden fazla araç ve yaklaşık 20 uçakla alevlere müdahale ediliyor.