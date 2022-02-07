Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Porto Riko’da şiddetli yağış hayatı durdurdu
Giriş Tarihi: 7.2.2022 16:56

Porto Riko’da şiddetli yağış hayatı durdurdu

AA
Porto Riko’da şiddetli yağış hayatı durdurdu

Ada ülkesi Porto Riko’da birkaç gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, yetkilileri alarma geçirdi. Ülke çapında eğitime ara verilirken, çok sayıda ana yol da ulaşıma kapandı.

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimi Bürosu Komiseri Nino Correa, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine altı saatten daha kısa bir sürede şiddetli yağmur yağdığını kaydetti.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kayması nedeniyle birçok okulun eğitime ara verdiği belirtildi. Ülkede, ağaçların devrildiği, bazı ana yolların kapandığı ve evleri su basan çok sayıda kişinin barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Porto Riko'nun kuzey bölgesindeki Toa Alta kasabası, hafta sonu yoğun yağış aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Porto Riko’da şiddetli yağış hayatı durdurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA