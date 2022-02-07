Porto Riko’da şiddetli yağış hayatı durdurdu

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimi Bürosu Komiseri Nino Correa, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine altı saatten daha kısa bir sürede şiddetli yağmur yağdığını kaydetti.