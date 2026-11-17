Yetkililer, yaralılardan 12'sinin orta derecede, 30'unun hafif yaralandığını belirterek, bu kişilerin Prag'daki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Çek Demir Yolları İdaresi, kaza nedeniyle uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini açıkladı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.

Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya 'nın başkentinde bulunan Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.

KAZANIN NEDENİNE DAİR İLK BULGULAR

Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, ilk bulgulara göre trenlerden birinin kırmızı sinyalde durmadığının değerlendirildiğini, kazanın kesin nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Çek Demir Yolları, kazanın ardından durdurulan seferlerin bir bölümünün yeniden başladığını ancak bazı hatlarda aksamaların sürdüğünü belirtti.

Kurum, kazada yaralanan ve maddi zarara uğrayan yolculara tazminat ödeneceğini duyurdu.