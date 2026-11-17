Prag’da raylarda korku dolu anlar: İki yolcu treni çarpıştı! 46 yaralı
Çekya’nın başkentinde Merkez Tren İstasyonu yakınlarında iki yolcu treni çarpıştı. Faciaya dönüşen kazada 46 kişi yaralanırken, ilk bulgular trenlerden birinin kırmızı ışıkta durmadığına işaret etti.
Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya'nın başkentinde bulunan Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.
İtfaiye yetkilileri, kazada büyük bölümü hafif, onlarca yolcunun yaralandığını bildirdi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.
Çek Demir Yolları İdaresi, kaza nedeniyle uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Sağlık yetkilileri, kazada 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.
Yetkililer, yaralılardan 12'sinin orta derecede, 30'unun hafif yaralandığını belirterek, bu kişilerin Prag'daki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
KAZANIN NEDENİNE DAİR İLK BULGULAR
Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, ilk bulgulara göre trenlerden birinin kırmızı sinyalde durmadığının değerlendirildiğini, kazanın kesin nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Çek Demir Yolları, kazanın ardından durdurulan seferlerin bir bölümünün yeniden başladığını ancak bazı hatlarda aksamaların sürdüğünü belirtti.
Kurum, kazada yaralanan ve maddi zarara uğrayan yolculara tazminat ödeneceğini duyurdu.