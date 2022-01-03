Prens Andrew hakkında yeni iddialar! Taciz skandalında yeni tanıklar konuştu!

Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da olmak üzere yıllar boyu başında olduğu fuhuş ağını yöneten Jeffrey Epstein, konulduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da, davada adı geçen isimlerin skandalları bitmek bilmiyor.
YENİ TANIKLAR KONUŞTU
Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşamaya başlamıştı.
2001'de 18 yaşından küçük ABD'li Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan açılan davaya ilişkin, yeni tanıklar konuştu.
ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini iddia ederek ağustos ayında New York'ta dava açmıştı.
Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Andrew ise 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu bayanla hiç tanıştığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Prens Andrew, söz konusu iddialar üzerine kamu görevini bırakmıştı.
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, oğlunun cinsel saldırı suçlamalarından kurtulması için bütçesinden milyonlarca sterlinlik harcama yapmasıyla gündeme gelmişti.
Giuffre ile tanıştığını durmaksızın reddeden Prens Andrew'un aleyhine ortaya çıkan tanıklar, olayın seyrini değiştirecek gibi gözüküyor.
KANEPEDE TACİZ
Prens Andrew'un eski asistanı Johanna Sjoberg, 21 yaşındayke ikili arasındaki anlara şahit olsduğunu açıkladı. Üçünü yan yana bir kanepede oturduğunu ve o sırda Prens Andrew'un kendisinin ve Giuffre'nun göğsüne dokunduğunu aktaran Sjoberg, bu anların New York'ta yaşandığını aktardı.
Epstein'ın eski görevlisi de Prens aleyhine ifade verdi. 71 yaşındaki Steve Scully, Epstein'ın 'Pedofili Adası' olarak adlandırılan özel adasında ikili bir arada gördüğünü söyledi.