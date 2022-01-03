Prens Andrew hakkında yeni iddialar! Taciz skandalında yeni tanıklar konuştu!

Aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da olmak üzere yıllar boyu başında olduğu fuhuş ağını yöneten Jeffrey Epstein, konulduğu cezaevinde intihar etmiş olsa da, davada adı geçen isimlerin skandalları bitmek bilmiyor.

YENİ TANIKLAR KONUŞTU

Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan York Dükü Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel taciz davasıyla zor günler yaşamaya başlamıştı.