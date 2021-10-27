Prens Andrew’un cinsel taciz davasında yeni gelişme: Sapık milyarder Epstein detayı...

Giuffre ile ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein arasında 2009 yılında yapılan uzlaşma anlaşmasına gönderme yapan Brettler, Prens Andrew'un herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savundu.

Söz konusu anlaşmanın Prens Andrew veya herhangi bir başka kişiyi olası sorumluluktan muaf tuttuğunu öne süren Brettler, davayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Brettler, davanın reddini istemek için yazılı argümanlar hazırladığını söyledi.