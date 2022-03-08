Prens Hamza özür diledi: "Ağabey, ben hata ettim, hata etmeyen Allah'tır"

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Prens Hamza'nın 3 Nisan 2021'de gerçekleşen darbe girişimine ilişkin mektubuna yer verildi.

Mektubunda, geçen yıl Ürdün'ün "talihsiz bir dönemden geçtiğini" ve bu zor günleri Kral 2. Abdullah'ın "bilgeliği, sabrı ve hoşgörüsü" sayesinde atlattığını belirten Prens Hamza, şu ifadeleri kullandı:

"Ağabey, ben hata ettim, hata etmeyen Allah'tır. Geçmiş yıllarda Kral Hazretlerine ve ülkemize yönelik işlediğim kötü fiillerin ve kargaşaya neden olan davranışların sorumluluğunu taşıyorum. Kralımızın her zamanki gibi affetmesini ümit ediyorum."

Prens Hamza ayrıca mektubunda "Kralımızdan, ailemden ve Ürdün halkından tekrarlanmayacak tüm bu davranışlar için özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ürdün Kraliyet Divanı, söz konusu mektubun Prens Faysal ve Prens Ali tarafından 6 Mart'ta Kral 2. Abdullah'a iletildiğini duyurdu.